تواصل حملة مكافحة الآفات في مكبات القمامة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 01:21 مساء
رش تجمع مخلفات لمكافحة انتشار الآفات في طرابلس، (بلدية طرابلس: أرشيفية)

يواصل قسم الوقاية الصحية ببلدية طرابلس المركز أعمال مكافحة الآفات في مراكز تجمعات القمامة، باستخدام الرش الرذاذي.

وأشارت البلدية إلى أن تلك الأعمال بدأت منذ فترة عيد الأضحى، وتشمل مكبات قرب «جامع الصقع، جامع زقلام، سوق الشط، عمارات الشط، مجمع زاوية الدهماني، مقهى الأبطال، ميدان الجزائر، موقف سيارات الظهرة، أمام نادي الظهرة، شارع الإلكترونات، شارع زاوية الدهماني»، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: بلدية طرابلس: جمعنا 550 طن جلود ومخلفات أضاحي ولم نجد مستفيدين بها

وتستهدف الحملة أيضا تجمعات للقمامة قرب كوبري جامع الصقع، وبطريق الرئيسي الهاني، وشارع بن عاشور. ويأتي هذا في إطار حملة تنفذها البلدية لرفع المخلفات والقمامة بشوارعها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»