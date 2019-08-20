تواصل حملة مكافحة الآفات في مكبات القمامة بطرابلس

رش تجمع مخلفات لمكافحة انتشار الآفات في طرابلس، (بلدية طرابلس: أرشيفية)

يواصل قسم الوقاية الصحية ببلدية طرابلس المركز أعمال مكافحة الآفات في مراكز تجمعات القمامة، باستخدام الرش الرذاذي.

وأشارت البلدية إلى أن تلك الأعمال بدأت منذ فترة عيد الأضحى، وتشمل مكبات قرب «جامع الصقع، جامع زقلام، سوق الشط، عمارات الشط، مجمع زاوية الدهماني، مقهى الأبطال، ميدان الجزائر، موقف سيارات الظهرة، أمام نادي الظهرة، شارع الإلكترونات، شارع زاوية الدهماني»، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتستهدف الحملة أيضا تجمعات للقمامة قرب كوبري جامع الصقع، وبطريق الرئيسي الهاني، وشارع بن عاشور. ويأتي هذا في إطار حملة تنفذها البلدية لرفع المخلفات والقمامة بشوارعها.