الأرصاد: اعتدال الطقس في الشمال والوسط.. وموجة حر على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 11:00 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بقاء درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق الشمال والوسط.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح تكون شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق جنوب الكفرة «العوينات - تيبستي»، قد تؤدي إلى جريان الأمطار في بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية.

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