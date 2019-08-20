حملة نظافة في عدد من شوارع سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 10:22 صباحا
صناديق قمامة في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

ينظم فوج سرت للكشافة والمرشدات، بالتعاون مع أصحاب المحلات والأهالي، حملة نظافة مجتمعية تحمل عنوان «سرت الزينة.. لخدمتها تنادينا».

وأوضحت بلدية سرت أن الأماكن المستهدفة في الحملة هي شارعا إمراح ودبي، ووسط المدينة وجزيرة السواوة، وأيضا المؤسسات التعليمية، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن بلدية سرت تقدمت بقائمة مطالب إلى صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا، لدعم عدة قطاعات، من بينها توريد ثماني شاحنات لنقل القمامة.

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