بدء امتحانات الثانوية في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 08:27 صباحا
طالبات بالثانوية العامة يؤدين الامتحانات للعام الدراسي 2017-2018، (الإنترنت)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي بدأت في مدينة العجيلات.

وأوضحت الوزارة أن 1389 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات في المدينة، موزعين على 4 لجان، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأشارت الوزارة إلى «تمكن الطلاب النازحين من أماكن الاشتباكات والتوتر من إجراء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر وسط أجواء هادئة».

ولفتت إلى أن «الامتحانات لم تشهد في يومها الأول أي اختراقات أو حالات غش بالمدينة، في ظل وجود عناصر مديرية أمن العجيلات المكلفين بتأمين لجان الامتحانات».

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