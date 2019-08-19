إنتاج حقل الشرارة النفطي يصل لـ 295 ألف برميل يوميًّا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 08:42 مساء
منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: شركة أكاكوس)

بلغ إنتاج حقل الشرارة النفطي، الواقع جنوب غرب ليبيا، «نحو 295 ألف برميل يوميًّا» بحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الإثنين.

كان حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا، العضو في «أوبك»، استأنف الإنتاج في الثامن من أغسطس الشهر الجاري بعدما واجه عمليتي إغلاق دون سابق تخطيط.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» بشأن عمليات شحن الخام من ميناء الزاوية بسبب توقف الإمدادات من حقل الشرارة أواخر يوليو بعد أن أغلقت مجموعة مسلحة خط أنابيب يربط الحقل بالميناء.

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وقبل إغلاق الحقل كانت ليبيا تنتج ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى في ست سنوات للبلد العضو بمنظمة «أوبك»، الذي يسعى جاهدًا للعودة إلى طاقته الإنتاجية، التي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يوميًّا، بحسب «رويترز».

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وقدرت مؤسسة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المزود العالمي الرائد والمستقل لبيانات المؤشرات السعرية لأسواق الطاقة والمواد الأولية، انخفاض إنتاج ليبيا من البترول بـ40 ألف برميل يوميًّا خلال شهر يوليو بسبب عمليتي الإغلاق بحقل الشرارة لفترة وجيزة منتصف الشهر وفي 30 يوليو.

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