القمة الفرنسية- الروسية: ماكرون يدعو للسلام في ليبيا وبوتين يرغب بمعرفة موقف باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 07:55 مساء
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة إعادة الاستقرار إلى ليبيا في وقت عبَّـر الأخير عن رغبته في معرفة موقف باريس من الأحداث الأخيرة.

ودعا ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين قبل انعقاد القمة الروسية- الفرنسية عشية الإثنين، إلى إحلال السلام في ليبيا، قائلًا: «نريد تأمين الاستقرار في ليبيا وإحلال النظام، وروسيا لها دور مهم في القضايا الدولية» وفقما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في سماع موقف فرنسا بشأن المسألة الليبية من أجل تنسيق الجهود لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

واعتبر بوتين موضوع ليبيا «مهمًّا» ما يستدعي «السعي إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو: الدبابات الروسية تحطم الأرقام القياسية في الألعاب العسكرية الدولية