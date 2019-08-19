المصرف المركزي بطرابلس يشرع في صرف مخصصات أرباب الأسر الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 07:35 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في العصامة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، أنه سيشرع في صرف مخصصات أرباب الأسر المقدرة بنحو 500 دولار لكل فرد للسنة 2019 ابتداءً من يوم الغد الثلاثاء الموافق20 أغسطس الجاري.

كما أعلن المصرف المركزي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، منوهًا إلى أنه سيجري لاحقًا إصدار بيان بشأن ما يتعلق بتغيير المصرف.

وطالب المصرف المركزي المواطنين المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر بضرورة «التأكد من أن كافة البيانات للهاتف النقال مسجلة ومقيدة باسم والرقم الوطني لرب الأسرة»، موضحًا أنه «في حال عدم قيد رقم الهاتف باسم والرقم الوطني لرب الأسرة فإن عليه زيارة أحد مراكز البيع لشركتي المدار أو ليبيانا لاستكمال البيانات» و«عند الانتهاء من التأكد من أن كافة البيانات لرب الأسرة صحيحة يمكن الاستمرار في عملية حجز مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي».

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