باشاغا يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي المستجدات الأمنية في طرابلس

باشاغا خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني. (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني؛ لبحث الأوضاع والمستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس والمناطق الأخرى.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا شدد خلال اجتماعه مع اللواء رشيد الرجباني، الذي عُـقد بمقر الجهاز في العاصمة طرابلس، على أن «الأجهزة الأمنية مسؤولة مسؤولية مباشرة على أمن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة».

وأضافت أن باشاغا أكد أيضًا «ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية بالضبط والربط واتباع التراتبية الإدارية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقًا لقانون الأمن والشرطة، والاهتمام بأمن المواطن وسلامته».

وأكد بشاغا «أن هذا الاهتمام يأتي من ضمن أولوياته»، مشيرًا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي «يجب أن تحرص كل الحرص على أن يشعر المواطن بالأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد».