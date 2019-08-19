«بلدي براك الشاطئ» يعلن 5 مدارس لإيواء النازحين من مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 02:31 مساء
جانب من اجتماع المجلس لإيواء النازحين من مرزق، 19 أغسطس 2019، (صفحة المجلس بفيسبوك)

عقد المجلس البلدي براك الشاطئ جلسة طارئة، اليوم الإثنين، لمناسبة قدوم النازحين من مدينة مرزق، وذلك لاستقبالهم وإيوائهم.

وحددت بلدية براك الشاطئ خمس مدارس لاستقبال النازحين من مرزق، وهي: (شهداء الشب - المستقبل - 17 فبراير - عقبة بن نافع - منارة الفرجاني)، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس البلدي براك الشاطئ.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة الأزمة واستقبال النازحين وتوجيههم لمقر إقامتهم، وتتكون من (لجنة الأزمة بالبلدية - مختاري المحلات - مندوب صندوق الزكاة - مراقبة التعليم - غرفة التجارة والصناعة - أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني - أعيان وحكماء المنطقة).

اقرأ أيضا: مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق

والخميس الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط «أوتشا» مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيا» وإصابة «أكثر من 200 شخص»، فضلا عن «نزوح أكثر من 1285 أسرة (حوالي 6425 فردا) داخل مرزق وإلى المناطق المجاورة»، جراء استمرار أعمال العنف في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا منذ أوائل أغسطس الجاري.

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