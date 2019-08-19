ضبط تشكيل عصابي يجلب الكوكايين للأراضي الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 02:20 مساء
جانب من المضبوطات مع التشكيل العصابي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي يجلب مخدر الكوكايين إلى الأراضي الليبية.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أعضاء مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطوا التشكيل الذي يترأسه شخص نيجيري الجنسية، مشيرة إلى ضبط 50 غراما من مخدر الكوكايين بحوزته.

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واعترف المتهم بوجود باقي الكمية داخل منزل بمنطقة ورشفانة، وفق الوزارة، ونوهت إلى الانتقال للمكان وضبط شخص آخر نيجيري الجنسية من ضمن عناصر التشكيل العصابي وضبط باقي الكمية التي تقدر بنحو 4 كيلو غرامات من الكوكايين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم لنيابة جرائم المخدرات.

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