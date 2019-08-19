«داخلية الوفاق» تؤمن امتحانات الشهادة الثانوية في رقدالين وزليتن

جانب من عمليات تأمين اللجان، 19 أغسطس 2019، (صفحة «داخلية الوفاق» على فيسبوك)

واصلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تأمين امتحانات الشهادة الثانوية، التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك على مستوى مديريتي أمن رقدالين وزليتن.

وتفقد مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن رقدالين، محيط لجان الامتحانات للوقوف على سير تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية لتأمين وتسهيل أداء امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب، وفق بيان صادر على صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقال البيان إن ذلك يأتي «في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن رقدالين لتأمين امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية، وبناء على تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بشأن إعداد خطة أمنية لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية».

كما نشرت صفحة الوزارة صورا بأعمال التأمين في مدينة زليتن من خلال فرع الإدارة العامة للدعم المركزي زليتن.

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وانطلقت أمس الأحد امتحانات الشهادة الثانوية، حيث يؤدي 76443 طالبا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.