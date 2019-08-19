5 ملفات أمام مجلس النواب اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 19 أغسطس 2019, 01:03 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب في أبريل الماضي، (الإنترنت)

بدأ مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية، والتي من المقرر أن يناقش خلالها خمسة ملفات مهمة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الجلسة التي تنعقد برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور عدد من النواب ناقشت بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا.

كان مجلس النواب رحب في الرابع عشر من أغسطس  ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن «سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا من خلال عدد من الثوابت، في مقدمتها أن يكون الحل من خلال مجلس النواب».

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ومن المقرر أن يناقش النواب نتائج زيارة وفد النواب الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وفق بليحق. كما تبحث الجلسة تطورات الأحداث في مدينة مرزق، والإجراءات التي من المتوقع اتخاذها حيال «النواب المنشقين عن المجلس ويعقدون اجتماعات في طرابلس»، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيجري «مناقشة مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس».

كانت هيئة رئاسة مجلس النواب دعت كافة الأعضاء لحضور جلسة اليوم الإثنين، وأضافت، في دعوة رسمية لأعضاء المجلس، «للأهمية يطلب من جميع الأعضاء الحضور».

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