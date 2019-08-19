تخصيص حافلات وسط طرابلس لنقل طالبات الثانوية إلى لجان الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 12:16 مساء
أحد المسؤولين خلال تفقد الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الإثنين، ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية، تخصيص حافلات وسط طرابلس، لنقل الطالبات إلى مقر لجان الامتحانات.

وقال بيان لوزارة التعليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «الطالبات المجتمعات أمام مراقبة تعليم حي الأندلس (وسط طرابلس) نفيدكم علما بأن الحافلات ستتوجه إلى القاعات الامتحانية على تمام الساعة الثامنة صباحا.. نأمل منكن التواجد في الموعد المحدد».

والخميس الماضي، حددت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية نقاط تجمع الطلبة داخل وخارج طرابلس لنقلهم منها إلى قاعات الامتحانات، ووضع الزمن المحدد للتجمعات، وإيجاد الحلول والبدائل في حال وجود أي طارئ، وفق بيان اللجنة على موقع «فيسبوك».

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وانطلقت أمس الأحد امتحانات الشهادة الثانوية، حيث يؤدي 76443 طالبا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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