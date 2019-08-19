بالصور.. بوابات أمنية ليلية في تاجوراء

نقطة أمنية في تاجوراء. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء أقامت بوابات أمنية في الفترة الليلية في عدة أماكن مختلفة.

وحسب تدوينة للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن مهام الوحدة الأمنية تقتصر على ضبط المجرمين والخارجين عن القانون والمَطلوبين للعدالة، ومتابعة ورصد أي أعمال إرهابية، ومواجهة أي اختراق أمني قد يحدث لحفظ الأمن والمحافظة على استقرار الوضع الأمني كما هو مطلوب.

يشار إلى أن هذه الوحدة تعمل على دعم باقي الوحدات التابعة للفرع والأجهزة الأمنية العاملة في بلديتي تاجوراء والقربوللي، وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات والسيطرة التابعة للفرع للإبلاغ عن أي مستجدات أمنية قد تحدث داخل نطاق الحدود الإدارية لبلديتي تاجوراء والقربوللي بشكل كامل.