728 حاوية بضائع تدخل ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 09:57 صباحا
سفينة تحمل حاويات بضائع على رصيف ميناء بنغازي أمس الأحد. (ميناء بنغازي)

أعلن ميناء بنغازي دخول 728 حاوية بضائع إلى رصيف الميناء أمس الأحد.

وأشار الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إلى أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات (أهرام) وعلى متنها عدد 475 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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كما استقبلت أرصفة الميناء أيضا السفينة (كنت شيب فون) محملة بعدد 253 حاوية بضائع مختلفة، فيما من المنتظر دخول سفينة نقل الحاويات (كنت شيب جوي) وعلى متنها عدد 393 حاوية بضائع، وفق الناطق.

وحسب الشهيبي، فقد رست سفينتا نقل الأسمنت (دانا تليدر) وعلى متنها 2800 طن من مادة الأسمنت السائب، والسفينة (ليبتس ستار) وعلى متنها 11 ألف طن من مادة الأسمنت السائب.

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