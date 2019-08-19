ضبط أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية

المتهم بتزوير المستندات. (مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي)

أعلنت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية.

وقال مدير الفرع، عقيد أسامة الدرسي «بعد التحري والاستدلال من قبل إدارة المباحث الأحوال المدنية تمكنوا من القبض على المدعو (ه ع) مصري الجنسية، وذلك بعد أخذ الإذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام»، حسب الصفحة الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزور المتهم مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجوازات سفر بأسماء مختلفة، وفق الدرسي. الذي أشار إلى إجراء تحريات عنه لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المقرر تسليمه إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.