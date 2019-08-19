«تسييري أجدابيا» يبدأ أعمال رصف طريق شارع طرابلس

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 19 أغسطس 2019, 12:55 صباحا
جانب من أعمال الرصف. (الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري أجدابيا، الأحد، البدء في أعمال إعادة رصف طريق شارع طرابلس الداخلي بالبلدية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية سعد المغربي لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن «العمل يأتي بتنفيذ شركة روبين للخدمات النفطية التي تعمل على إزالة الإسفلت المتهالك تمهيدًا لأعمال رصف شارع طرابلس الداخلي بالبلدية خلال الأيام القادمة». 

وأضاف المغربي أن «أعمال رصف الطريق ستكون من بداية منتصف شارع طرابلس الداخلي من مقر صندوق التضامن إلى الطريق الدائري»، لافتًا إلى أن مدة العقد 90 يوما من تاريخ استلام الموقع. 

يشار إلى أن «شركة روبين إحدى الشركات المحلية الأخرى المتعاقد معها التي باشرت عملياتها في تهيئة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية بعد تخصيص الميزانية اللازمة لها من قبل الحكومة الموقتة لحلحلة مشاكل البنية التحتية المتهالكة التي تعاني منها أجدابيا».

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