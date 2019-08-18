شركة الكهرباء: السطو على دائرة توزيع حي الأندلس في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 11:58 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اعتداء مجموعة خارجة عن القانون على موظفي دائرة توزيع حي الأندلس في العاصمة طرابلس.

وذكرت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «مجموعة خارجة عن القانون دخلت مقر دائرة توزيع حي الأندلس وأشهرو السلاح على المناوبين وقاموا بالسطو على نقوذهم الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار».

واستنكرت الشركة، «هذا العمل الذي يؤثر سلبا على نفوس العاملين وجهودهم المضاءة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية»، مناشدة «الجهات المعنية بتحمل المسؤولية وحماية العاملين بها حفاظا على سلامتهم وسلامة معداتها ومقراتها من العبث والسرقة».

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