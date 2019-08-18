حرس السواحل ينقذ 37 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل الخمس

مهاجرون غير شرعيون جرى انقاذهم في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت القوات البحرية الليبية، إنقاذ 37 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل الخمس، اليوم الأحد، من قبل دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل، وفق ما نشره مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدورية البحرية «أوباري» التابع للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل بعد عملية بحث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات الجهاز تفيد بوجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية على متنه 37 مهاجرا على بعد 53 ميلا شمال الخمس.

وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن القارب «من 7 جنسيات عربية وأفريقية» من بينهم 29 مهاجرا من السودان، ومهاجر واحد من مالي، ومهاجران اثنان من موريتانيا، ومهاجر واحد من كينيا ومهاجر واحد من الصومال ومهاجران اثنان من اليمن، ومهاجر واحد من نيجيريا.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية إعادة المهاجرين الذي جرى إنقاذهم إلى نقطة الإنزال التابعة لجهاز حرس السواحل بمدينة الخمس وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه «لم يتم استلامهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».