5 آلاف طالبة وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الثانوية بالمنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 18 أغسطس 2019, 07:42 مساء
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت اليوم الأحد بمناطق الجنوب امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي 2018 - 2019، لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية تحت إشراف لجنة المتابعة المختارة من جامعة سبها.

وقال رئيس لجنة امتحانات الشهادة الثانوية بالمنطقة الجنوبية، الدكتور مسعود الرقيق لـ«بوابة الوسط» إن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام حوالي 5 آلاف طالب وطالبة فى مناطق الشويرف ووادي الشاطئ وسبها وأوباري إلى جانب غات، مؤكدا أن اليوم الأول للامتحانات سار «بشكل جيد ولم يسجل أية عراقيل تذكر».

وأضاف الطالب محمد صالح لـ«بوابة الوسط» أن الطلبة تقدموا لأداء الامتحانات فى ظروف صعبة للغاية بسبب انقطاع التيار الكهربائي ما أثر سلبا على مراجعة الدروس خاصة أن المنطقة الجنوبية شهدت خلال الفترة الماضية عملية إظلام تام لأكثر من مرة بسبب انقطاع الكهرباء الذي دام لعدة أيام.

وأكد العقيد محمد الأصفر من مديرية أمن سبها في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المديرية قامت بتأمين جميع مقارات لجان الامتحانات وأن الشرطة «موجودة بشكل رسمي وقامت بتأمين الأسئلة وحتى الآن لا توجد أية عراقيل أو خروقات أمنية» في اليوم الأول للامتحانات.

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وبدأ صباح اليوم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمية والأدبية والدينية في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أداء امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي (2018 - 2019).

إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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