ازدحام بمركز مبيعات «ليبيانا» في طبرق بسبب منحة أرباب الأسر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 18 أغسطس 2019, 05:49 مساء
مواطنون أمام مركز مبيعات شركة «ليبيانا» في مدينة طبرق. (الإنترنت)

شهد مركز مبيعات شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول بمدينة طبرق ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في توثيق أرقام هواتفهم الخاصة وربطها بالرقم الوطني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على منحة أرباب الأسر للعام 2019 بناء على ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وزار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مركز المبيعات للاطلاع على سير العمل داخل المركز وطلب من مديرية الأمن تكليف قوة أمنية لتأمين المركز وحماية الموظفين وتنظيم المواطنين بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل عطلة عيد الأضحى أن موعد صرف منحة أرباب الأسر للعام 2019 سيكون يوم 20 أغسطس الجاري، داعيا المواطنين إلى ضرورة ربط أرقام الهواتف بالأرقام الوطنية كي يتمكنوا من الحصول على المنحة.

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