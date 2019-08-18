وصول معدات وأجهزة طبية حديثة لإدارة الخدمات الصحية في طبرق

الأجهزة والمعدات الطبية بإدارة الخدمات الصحية في طبرق. (الإنترنت)

وصلت إلى إدارة الخدمات الصحية ببلدية طبرق، معدات وأجهزة طبية حديثة مقدمة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بحسب ما أعلنه مدير الإدارة عبدالمنعم أسويكر اليوم الأحد.

وقال أسويكر لـ«بوابة الوسط» إن «وزارة الصحة وإدارة الخدمات الصحية بطبرق تسعى على نحو تدريجي لبلوغ الغاية رقم (1) وهي توفير المعدات والمستلزمات الطبية لمختلف الأقسام التشخيصية والعلاجية والعمليات خلال عام الرعاية الصحية الأولية 2019».

وأكد أسويكر «تركيب حزمة أجهزة طبية حديثة توزعت بالتساوي على مختلف الأقسام بالعيادات الرئيسية الثلاثة بالمدينة التابعة لإدارة الخدمات الصحية وهي عيادات: المختار والجهاد والمنارة».

وأضح أن الأجهزة التي جرى تركيبها شملت «جهاز كيمياء الدم Cbc وجهاز تحليل الغدد والهرمونات وجهاز الموجات فوق الصوتية Ultrasound وجهاز الأشعة x- ray الخاص بالأسنان وجهاز تخطيط القلب E. C. G وأجهزة المنظار إضافة إلى معدات الكشف اليدوي في تخصصات الأنف والحنجرة والعيون والأسنان وأجهزة قياس الضغط وميزان المواليد وغيرها».

وأضاف أسويكر أن أجهزة الأقسام العلاجية والعمليات «تمثلت في أجهزة البخار وأسرة الإيواء وملحقاتها وكذلك أسرة الكشف الطبي وأجهزة التعقيم وجهاز طارد البلغم suction ومعدات خلع الأسنان بمختلف الأحجام وبعض المستلزمات الطبية في جراحة العظام وغيرها الكثير».

وأشار أسويكر إلى أن هذه الخطوة العملية سبقتها دراسة مكثفة لاحتياجات العيادات الرئيسية الثلاث التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق وهي: (الجهاد - المنارة - المختار) بالتزامن مع تواجد الفرق الهندسية والفنيين التابعين للوكلاء الرسميين لكبريات الشركات العالمية المتعاقدة مع وزارة الصحة لمعاينة الأجهزة الموجودة مسبقا وصيانتها.