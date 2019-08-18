أوغلو يستطلع الملف الليبي مع مسؤولي السودان الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:14 مساء
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه أجرى مشاورات مع رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، ووكيل وزارة الخارجية عمر فضل محمد بشأن القضية الليبية.

ودعا وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال مشاركته في مراسم التوقيع النهائي على «وثيقة الإعلان الدستوري» أمس السبت، المجتمع الدولي إلى التحلي بموقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا، وكتب في تغريدة على موقع «تويتر»، عقب لقائه نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة: «لقد أكدنا أهمية حل المسألة الليبية بطرق سلمية»، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية اليوم الأحد.

سيالة وأوغلو يبحثان سبل وقف حرب العاصمة
وأوضح أوغلو، أنه نقل رسالة من الرئيس رجب طيب إردوغان إلى رئيس المجلس الانتقالي العسكري وووكيل وزارة الخارجية السوداني، وشدد على أن أنقرة تعتبر الاستقرار في السودان مهمًّ جدًّا بالنسبة للاستقرار في افريقيا والشرق الأوسط، حيث تحدث تطورات سلبية في هاتين المنطقتين، ولفت إلى أنه ناقش العلاقات الثنائية مع الأطراف السودانية وقضايا التعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية مثل ليبيا.

ويرى مراقبون في مسارعة الرئيس التركي إلى إيفاد وزير خارجيته إلى الخرطوم لحضور المراسم، التي تُعتبر نهاية فعلية لحليفه السابق عمر حسن البشير، الرئيس المخلوع الذي تولّى السلطة في 1989، استشعار خطر فقدان نفوذه نهائيًّا في دول تشهد أزمات حاليًا وتدخلات إقليمية، على غرار السودان وليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية