داخلية الوفاق: لقاء «مثمر للغاية» بين باشاغا والسفير الأميركي الجديد

باشاغا والسفير الأميركي لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد، السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند «للعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، بمناسبة تعيينه سفيرًا لدي ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «اللقاء كان طويلاً ومثمرًا للغاية مع السفير الأميركي الجديد».

وأشارت إلى «التطرق في هذا اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والسياسية جراء العدوان الغاشم الذي تعرضت له العاصمة طرابلس من قبل حفتر وميليشياته»، حسب تعبير البيان.

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وجرى خلال اللقاء «بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات أمنية، والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأميركية المختصة في مجالات المعلوماتية والجنائية سواء ما كان منها مختصًّا بمكافحة الإرهاب والمخدرات أو ما كان مختصًّا في مجال إنفاذ القانون».

وأجرى السفير الأميركي منذ توليه منصبه مباحثات مع عدد من أطراف الأزمة، وذلك بعد أن تعهد «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه.