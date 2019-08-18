داخلية الوفاق: لقاء «مثمر للغاية» بين باشاغا والسفير الأميركي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:01 مساء
باشاغا والسفير الأميركي لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأحد، السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند «للعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، بمناسبة تعيينه سفيرًا لدي ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «اللقاء كان طويلاً ومثمرًا للغاية مع السفير الأميركي الجديد».

وأشارت إلى «التطرق في هذا اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والسياسية جراء العدوان الغاشم الذي تعرضت له العاصمة طرابلس من قبل حفتر وميليشياته»، حسب تعبير البيان.

اقرأ أيضًا: السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا

وجرى خلال اللقاء «بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات أمنية، والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأميركية المختصة في مجالات المعلوماتية والجنائية سواء ما كان منها مختصًّا بمكافحة الإرهاب والمخدرات أو ما كان مختصًّا في مجال إنفاذ القانون».

وأجرى السفير الأميركي منذ توليه منصبه مباحثات مع عدد من أطراف الأزمة، وذلك بعد أن تعهد «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية