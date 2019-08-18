بالصور.. إجراءات لمواجهة أزمة الوقود في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 03:44 مساء
من عمليات تأمين محطات الوقود في زليتن. (بلدية زليتن)

بدأت الأجهزة الأمنية في بلدية زليتن صباح اليوم الأحد وبالتنسيق مع المجلس البلدي عملية تأمين محطات الوقود.

وحسب فريق عمل الوقود والغاز بزليتن فإن العملية تستهدف مكافحة تسريب الوقود إلى خارج البلدية وعدم تعبئة الوقود بكميات كبيرة واستغلال هذه الأزمة في زيادة معاناة المواطن.

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وأشار الفريق إلى أن عملية التأمين ستستمر إلى حين انفراج الأزمة، حسب الصفحة الرسمية لبلدية زليتن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعاني زليتن وغيرها من مدن المنطقة الغربية من أزمة انقطاع وقود متكررة، ويضظر المواطنون للاصطفاف في طوابير لساعات طويلة للتمكن من الحصول على الوقود. وفي محاولة للتغلب على هذه الأزمة، يلجأ بعض المواطنون إلى السوق السوداء لشراء الوقود بأسعار باهظة.

من عمليات تأمين محطات الوقود في زليتن. (بلدية زليتن)
من عمليات تأمين محطات الوقود في زليتن. (بلدية زليتن)
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