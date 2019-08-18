محطة كهرباء أوباري: الوحدة الثالثة تدخل الخدمة قريبًا

محطة أوباري الغازية. (الصفحة الرسمية للمحطة)

أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لتشغيل الوحدة الثالثة للمشروع، ليبدأ التشغيل التجاري للوحدة.

وأوضحت المحطة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إجمالي توليد الوحدتين الرابعة والثالثة يبلغ 250 ميغاوات.

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ومن المقرر أن تساهم الوحدتان في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وحل مشكلة المنطقة الجنوبية من تذبذب الجهد، وفق المحطة.

يذكر أن العمل بالوحدة الرابعة بالمحطة يسير بشكل منتظم، منذ تشغيلها في 13 يوليو الماضي.