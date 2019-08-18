بالصور.. شركة الكهرباء تعاين احتياجات المحطات في سرت

محطات كهرباء في سرت. (الشركاة العامة للكهرباء)

أجرى مسؤول بالشركة العامة للكهرباء زيارة ميدانية لمعاينة محطات الكهرباء في سرت والوقوف على المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز، بما يلبي احتياجات المحطات.

شملت الزيارة التي أجراها مدير إدارة متابعة مشروعات التوزيع عمران فحجان، كلًا من محطات 66 ك. ف جارف، والحي الصناعي، والطويلة، و30 ك. ف بحي 700 وحدة سكنية، والسواوة، والمياه والتحلية و220 ك. ف، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». شارك في هذه الجولة عدد من المهندسين والمختصين بالشركة العامة للكهرباء بمدينة سرت.

وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة محطة كهرباء الزيد المجرورة في مدينة سرت.