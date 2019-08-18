العثور على رأس دون جثة بمبنى قيد الإنشاء في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 18 أغسطس 2019, 01:50 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، (الإنترنت: أرشيفية)

عثرت الأجهزة الأمنية في بنغازي شرق البلاد على رأس دون جثة في مبنى قيد الإنشاء خلف معهد الصم والبكم بمنطقة القوارشة أحد الأحياء الغربية للمدينة.

وسلمت الأجهزة الأمنية الرأس إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضه على الطب الشرعي والتعرف على هوية صاحبه، واتضح بأنه متحلل وله ما يقارب من عشرة أيام، ولم يكن جمجمة عظمية لرفات أحدهم إبان الحرب التي شهدتها المدينه في السنوات الماضية.

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وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل أكثر وظروف العثور على الرأس، لكن لم يتسن الحصول على رد.

وتنتشر جرائم القتل الغامضة في مدينة بنغازي، إذ جرى العثور على جثة لفظتها أمواج البحر بشاطئ «البراني» في 31 من يوليو الماضي، إذ وجدت الجثة مقيدة بسلسلة معدنية وعليها آثار إطلاق رصاص جهة القلب.

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