الكونغو تزعزع مرتبة ليبيا والجزائر بعد كشف نفطي جديد

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 18 أغسطس 2019, 12:55 مساء
رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو. (أرشيفية: الإنترنت)

يؤهل اكتشاف حقل نفطي جديد جمهورية الكونغو لتكون ثالث منتج للبترول في أفريقيا، متقدمة على ليبيا والجزائر بعدما أعلن رئيس البلاد دنيس ساسو نغيسو أن حجم إنتاجه اليومي 983 ألف برميل.

وكشف رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، الأحد، اكتشاف حقل للنفط، بمدينة «أويو» مسقط رأسه حيث قدمت «الشركة الأفريقية للتنقيب عن النفط وتوزيعه»، و«هيئة استكشاف وإنتاج النفط»، العاملتان في مجال استغلاله، أبرز خصائص هذا الحقل.

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وحسب هاتين الشركتين، فإن الحقل يتكون من 4 آبار، ويقع على مساحة 9392 مترًا مربعًا، ويتوقع أن يصل حجم إنتاجه اليومي 983 ألف برميل. ووفقًا لوزير الطاقة الكونغولي، جان مارك ثيستير-تشيكايا، فإن هذا الاستكشاف الأول من نوعه يمنح البلاد الكثير من الأمل.

وتعتبر الكونغو ثامن دولة بأفريقيا منتجة للبترول بإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا، لكن في حال استغلال الحقل بالكامل ، يمكن أن يدفعها لتصبح ثالث أكبر منتج للنفط في القارة ، متقدمة على الجزائر وليبيا.

وبلغ إنتاج ليبيا اليومي من النفط شهر يوليو الماضي 1.05 مليون برميل، والجزائر 1.07 مليون برميل يوميًّا، في حين تبقى حاليًا نيحيريا، وأنغولا أكبر منتجين في أفريقيا.

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