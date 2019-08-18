الداخلية: 27 ألف مسافر عبروا رأس إجدير خلال أسبوع

سيارات تعبر معبر رأس إجدير. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن أعداد المسافرين الذين عبروا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بلغ 27.019 ألف شخص خلال أسبوع.

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن عدد المسافرين الذين عبروا معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس بلغ 27.019 ألف شخص خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن العمل يسير على نحو طبيعي في المعبر من حيث دخول وخروج المسافرين.

كانت صفحات تواصل اجتماعي ومدونون تحدثوا عن ازدحام مروري بالمعبر خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

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وقدرت الوزارة أعداد المسافرين العابرين من الأراضي الليبية إلى تونس خلال الفترة بين 10 و17 أغسطس بنحو 19.360 ألف مسافر. وأشارت إلى أن أعداد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 7.659 ألف مسافر.

وافتتح مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد صبحي الشوشان، مكتب دوريات تابعًا للإدارة بمنفذ رأس إجدير الأسبوع الماضي.

سيارات تعبر معبر رأس اجدير. (وزارة الداخلية)

سيارات تعبر معبر رأس إجدير. (وزارة الداخلية)