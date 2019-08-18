الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 10:52 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، مـع رطوبة عالية على المناطق الساحلية نتيجة تأثر أغلب مناطق البلاد بامتداد مرتفع جـوي.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على (المناطق الساحلية، والجبل الغربي، والجبل الأخضر)، وتتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على باقى المناطق.

ومن المتوقع تكاثر للسحب فترة المساء على أقصى مناطق جنوب شرق البلاد، مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها سحب رعدية أحياناً، حسب النشرة.

رأس إجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج ـ سهل بنغازى حتى أمساعد ـ جالو ـ مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوج درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية تصل إلى 37 درجة مئوية على الواحات والجغبوب.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر فترة المساء على أقصى مناطق الجنوب الشرقي، مع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة مصحوبة بسحب رعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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