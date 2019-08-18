انطلاق امتحانات الثانوية العامة وعبدالجليل يطمئن الطلاب

أحد المسؤولين خلال تفقد الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية. (وزارة التعليم)

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الشهادة الثانوية بأقسامها العلمية والأدبية والدينية في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

ويؤدي طلاب القسمين العلمي والأدبي امتحاني التربية الإسلامية، فيما ينتظم طلاب الثانوية الدينية في أداء امتحان القرآن الكريم وأحكامه.

وطمأن وزير التعليم المفوض د. عثمان عبدالجليل الطلاب بأن «أي سؤال لم يدرس في المنهج سوف يتم استثناؤه نهائيا من التصحيح»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأصدر الوزير تعليمات إلى رؤساء اللجان المركزية بحصر كل الطلاب الحاصلين على ورقة احتياط اليوم، وإرسالها بعد استكمالها في أسرع وقت إلى اللجنة العليا للإشراف والمتابعة، لحصر أعداد الطلاب النازحين أو الذين تحت ظروف استثنائية.

واستكملت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات، خلال ورشة عمل مشتركة مع اللجان النوعية والفرعية بجامعة طرابلس.

ويوم الخميس الماضي، حددت اللجنة نقاط تجمع الطلبة داخل وخارج طرابلس لنقلهم منها إلى قاعات الامتحانات، ووضع الزمن المحدد للتجمعات، وإيجاد الحلول والبدائل في حال وجود أي طارئ.