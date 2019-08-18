سيالة وأوغلو يبحثان سبل وقف حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 09:13 صباحا
سيالة وأوغلو خلال لقاء في العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت. (وزارة الخارجية)

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بمقر إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وناقش الجانبان «تطورات الحرب على العاصمة طرابلس وسبل وقفها، والموقف الدولي وآليات العمل المشترك لبلورة موقف موحد ضد العدوان» حسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مشاركة سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي جرى أمس بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يوم الإثنين الماضي السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، وعبر «عن تقديره الموقف التركي الرافض العدوان» على طرابلس، معربا «عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين».

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