إنقاذ أكثر من 50 مهاجراً غير شرعي شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 01:53 صباحا

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية، نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية)،السبت، من إنقاذ قارب خشبي على متنه 57 مهاجرا غير شرعي من بينهم 17 إمراة، و9 أطفال قرب مدينة زوارة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية، في بيان الأحد، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة، شملت 4 مصريين و53 من أثيوبيا.

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ولفت إلى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة، «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية».

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