رئاسة «أركان الوفاق» تطالب بفتح تحقيق في جثامين سلمتها قوات تابعة للقيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 11:33 مساء

طالبت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني «كافة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام والمدعي العام العسكري مباشرة اختصاصاتهم بالتحقيق» في جثامين سلمتها القوات التابعة للقيادة العامة، دون أن توضح عددهم أو الجهة التي يتبعونها.

ودانت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني بـ«أشد العبارات هذه الجرائم البشعة والشنيعة المحرمة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني وترفضها المبادئ الإنسانية والأخلاقية»، وفقًا لبيان نشرته بصفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

وأكدت رئاسة الأركان العامة على إن هذه الأفعال «يجرّمها القانون العسكري الليبي وتحمّل قيادات وآمري القوات المعتدية على العاصمة التي احتجزت واعتقلت هؤلاء الشهداء المسؤولية الكاملة على هذه الأفعال المجرمة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا».

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ودعت رئاسة أركان الوفاق «كافة فئات وشرائح الشعب الليبي لإدانة هذه الجرائم وبشكل صريح حتى لا تلصق صفة الإرهاب والتعذيب بالمجتمع الليبي».

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