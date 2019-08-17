رئاسة الحكومة الموقتة ترسل شحنة من السلع التموينية لنازحي مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 10:14 مساء

أرسلت رئاسة الحكومة الموقتة، وبالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد شحنة من السلع التموينية إلى نازحي بلدية مرزق.

واستلم الهلال الأحمر، فرع تراغن، الشحنة تمهيدًا لتوزيعها حسب الحصص المقررة عن طريق الوزارة وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقه الشرقية.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا) أعلن، الخميس الماضي، مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيًا» وإصابة «أكثر من 200 شخص» جراء استمرار أعمال العنف في مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا منذ أوائل أغسطس الجاري.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش التابعة للحكومة الموقتة، الأحد الماضي، إلقاء الوحدات العسكرية التابعة لها القبض على عدد 27 «مرتزقًا» بمدينة مرزق، مشيرة إلى أن الوحدات تقوم بالتأمين الكامل للمنطقة، التي شهدت توترات أمنية الأسبوع الماضي.

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