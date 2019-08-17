بعثة الأمم المتحدة: تأكدنا من عدم وجود أية أصول أو منشآت عسكرية في مطار زوارة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول: «بعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة»، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية.