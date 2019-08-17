بعثة الأمم المتحدة: تأكدنا من عدم وجود أية أصول أو منشآت عسكرية في مطار زوارة
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 06:38 مساء
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول: «بعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة»، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية.
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