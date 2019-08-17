وفاة ثاني طفلة بلدغة عقرب في الكفرة خلال شهرين

توفيت طفلة بعد مرور يوم واحد من لدغة عقرب لها بمحل إقامتها في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وحاول أطباء مستشفى الكفرة، إنقاذ حياة الطفلة جنات إبراهيم وإعطاءها الأمصال والعلاج، لكن الطفلة فارقت الحياة. وتعتبر هذه الطفلة الثانية التي توفيت نتيجة لدغ العقارب خلال شهرين في الكفرة.

مستشفى بني وليد العام يستقبل 7 حالات جـراء لدغات العقارب

وقالت مصادر محلية بالكفرة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «العقارب تنتشر هذا العام بشكل كبير جدًّا عن الأعوام الماضية». وأضافت المصادر أن الطفلتين تعرضتا للدغ في منزليهما، بالرغم من مكافحة أهالي الكفرة العقارب برش السموم وسكب الزيت المحروق في الأرض خلف أسوار المنازل، إلا أن المناخ الصحراوي في المدينة يساعد على انتشارها.