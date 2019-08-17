نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 04:48 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي تولى مهامه رسميا الأربعاء الماضي، بفرصة الحوار مع «جموع الليبين لدعم جهود حل الأزمة الليبية».

وأعرب نورلاند عن «تقديره لفرصة تقديم نفسه لرئيس لرئيس وزراء حكومة وفاق فايز السراج، ووزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، والمشير خليفة حفتر كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التواصل مع جميع الليبيين»، وفق بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم السبت-.

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وأشار البيان إلى أن نورلاند التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا.


وأبدى السفير تطلعه إلى مقابلة المزيد من الشصيات السياسية في الأيام والأسابيع المقبلة «لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة».

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