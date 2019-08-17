رئيس جامعة سرت يتفقد الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 17 أغسطس 2019, 04:42 مساء

أجرى رئيس جامعة سرت رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الدكتور أحمد المحجوب، جولة تفقدية لمقار اللجان وقاعات الامتحانات للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال الطلاب المتقدميين غدا لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بقسيميها الأدبي والعلمي بجامعة سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن «عدد الطلاب المتقدميين لامتحانات الثانوية العامة بسرت 1706 طالبا وطالبة منهم 1648 نظاميين وتكميلي وعدد طلاب المنازل للشهادة 39 طالبا وطالبة والطلاب النازحيين 19 طالبا».

وأوضح الأميل أن «عدد لجان مقار الامتحانات 9 لجان منهم 7 داخل الحرم الجامعي واثنين في زمزم وببلدية أهرواة».

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة الامتحانات ومدير مديرية الأمن بسرت العميد الصديق بن سعود ومدير مكتب الامتحانات بسرت ميلاد القبي، وعدد من الضباط المكلفيين بتأمين وحماية لجان الامتحانات.
 
وعلى هامش الجولة، عقد المحجوب وأعضاء اللجنة اجتماعا مع رؤوساء اللجان الفرعية للإشراف على الامتحانات بالمدرجات والقاعات بكليات جامعة سرت.

وحسب مصدر باللجنة، ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية للامتحانات واللوائح الادارية والقانونية والأمنية.

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