إصابة طفل برصاصة من مسدس أثناء لهوه بأجدابيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 17 أغسطس 2019, 04:22 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

أصيب طفل يدعى عبدالنبي الزواوي برصاصة في الوجه أثناء لهوه بمسدس محلي في منزله بمدينة أجدابيا شرق البلاد.

وذكر مصدر طبي لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات نقل إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بأجدابيا وجرى تحويله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث حيث يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الرصاصة أصابت الطفل في أنفه وجبينه. 

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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