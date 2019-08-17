إصابة أسرة بحروق نتيجة إشعال الفحم بالوقود في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 17 أغسطس 2019, 03:42 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصيبت عائلة من أربعة أشخاص بينهم طفلان نتيجة إشعال الفحم بالوقود في عمارات قاريونس بمدينة بنغازي. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن المستشفى استقبل رب الأسرة ناصر جاد المولى (38 عامًا) وزوجته فاطمة مسعود (31 عامًا) وطفليهما أجويدة (8 أعوام) وتسنيم (4 اعوام). 

وأوضحت البرغثي، أن الإصابات أغلبها في اليدين والقدمين والوجه والصدر، والعائلة تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

ودعت البرغثي المواطنين بعدم إشعال الفحم بالوقود، كما طالبت الجهات المختصة بنشر حملات توعوية وإرشادية عن مخاطر مثل هذه التصرفات.

وفي سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية في بنغازي شرق البلاد عن رأس بدون جثة في مبنى قيد الإنشاء خلف معهد الصم والبكم بمنطقة القوارشة أحد الأحياء الغربية للمدينة.

وسلمت الأجهزة الأمنية الرأس والتي باشرت التحقيقات على الفور إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضه على الطب الشرعي والتعرف على هوية صاحبه، واتضح بأنه متحلل ولم يكن هيكلا عظميا لرفات أحدهم إبان الحرب التي شهدتها المدينة في السنوات الماضية.

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