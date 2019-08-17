أسماء رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية في جامعة المرقب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 12:25 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أصدر رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، قرارات التكليفات بمهام لجان النظام والمراقبة باللجنة المركزية «جامعة المرقب».

ووفق بيان نشر على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، جرى تكليف بشير صالح رئيسًا للجنة كلية الآداب والعلوم، وعلي العربي رئيسا للجنة المعهد العالي للعلوم والتقنية، ونور الدين محمد الطوير رئيسًا للجنة كلية الهندسة، ومحمود المحجوب رئيسًا للجنة كلية الاقتصاد والتجارة.

كما جرى تكليف إبراهيم خليفة رئيسًا للجنة كلية التربية -الخمس، وميلود عمار رئيسا للجنة كليات التربية البدنية والقانون والشريعة -الخمس، وصلاح الدين الكشر رئيسًا للجنة كلية طب وجراحة الفم والأسنان -الخمس، وفرج عاشور رئيسًا للجنة كلية الهندسة- القره بوللي، ومصطفى الباوندي رئيسًا للجنة كلية الاقتصاد والتربية، وصالح الهواري رئيسًا للجنة كلية المعهد العالي للعلوم والتقنية- القره بوللي.

كما جرى تكليف جلال المريض رئيسا للجنة كلية المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية- القره بوللي، ونصر الدين العربي رئيس للجنة كلية الآداب والعلوم -مسلاتة، عبدالعالي مفتاح رئيسا للجنة المعهد العالي للعلوم التقنية، وأبو شعفة أحمد رئيسا للجنة كلية التقنية الهندسية- مسلاتة.

«تعليم الوفاق» تعلن أسماء رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية في جامعة مصراتة

ويؤدي 76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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