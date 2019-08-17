«تعليم الوفاق» تعلن أسماء رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية في جامعة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 10:50 صباحا
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في أي أحد اللجان. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أصدر رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، قرارات التكليفات بمهام لجان النظام والمراقبة باللجنة المركزية «جامعة مصراتة».

ووفق بيان نشر على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، جرى تكليف محمد الغزال، رئيسًا للجنة كلية الآداب، وفتحي علي أميمة رئيسا للجنة كلية الفنون والإعلام، وعبدالله محمد الشيخ رئيسًا للجنة كلية الاقتصاد، وعبدالله أحمد الوتوات رئيسًا للجنة كلية التربية.

كما جرى تكليف الدوكالي عبدالسلام رئيسًا للجنة كلية التمريض، وفؤاد أبو عود رئيسًا للجنة كلية الدراسات الإسلامية، ونصر الدين رحومة رئيسًا للجنة كلية الزراعة، وسعاد محمد أبو زريبة رئيسًا للجنة كلية العلوم، وأمان أحمد المطردي رئيسًا للجنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، والقنيدي حسين الصغير رئيسًا للجنة كلية الهندسة، وعلي أحمد النبوت رئيسا للجنة كلية اللغات والترجمة، وعادل أحمد العباني رئيس للجنة كلية القانون فرع بوقرين.

رئيس جامعة طرابلس يتفقد آخر استعدادات اللجان لامتحانات الشهادة الثانوية

ويؤدي 76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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