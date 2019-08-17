رئيس جامعة طرابلس يتفقد آخر استعدادات اللجان لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 09:43 صباحا
رئيس جامعة طرابلس خلال تفقده اللجان. (وزارة تعليم الوفاق عبر فيسبوك)

أجرى رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، جولة تفقدية أمس الجمعة داخل مقار اللجان وقاعات الامتحانات للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات النهائية لاستقبال الممتحنين من طلبة بلدية حي الأندلس غدا الأحد.

جاء ذلك بحضور كل من وكيل الجامعة للشؤون الطلابية ورئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية أيمن ابراهيم، وعميد كلية الآداب وعضو اللجنة المركزية، خالد محمد غومة، ومراقب التعليم وعضو اللجنة المركزية عبد اللطيف قاسم أغا، رئيس قسم التواصل والإعلام أبوالقاسم أبودية.

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ويؤدي 76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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