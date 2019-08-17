إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في 4 عمليات خلال العيد قبالة سواحل طرابلس

عملية انقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة خلال عيد الأضحى المبارك.



وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان أن دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية «الأوسط، طرابلس والغربي» أنقذت الثلاثاء الماضي أربعة قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير شرعي.



وأضاف أن الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس نفذ عملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ 92 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس.



وتابع أنه جرى نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية والوصول بهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية.



فيما أنقذ الزورق «تليل» من القطاع الغربي 48 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة، وجرى نقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر بالزاوية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية.

إنقاذ 30 مهاجر غير شرعي شمال صرمان

بينما نفذ الزورق «أوباري» من القطاع الأوسط عمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ 138 مهاجرا غير شرعي بينهم 18 إمراة، وطفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 ميل شمال الخمس.



ولفت البيان إلى أن المهاجرين الذين أنقذهم زورق أوباري من جنسيات أفريقية وعربية، 128 مهاجرا من السودان، واثنين من مصر، ومهاجر من تشاد، واثنين من النيجر، وخمسة من بنين.



وأكد البيان أن هناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين الذين جرى إنزالهم إلى نقاط الخمس لحرس السواحل حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبيه ولم يتم استلامهم من قبل أي مركز إيواء.