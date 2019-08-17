سيالة يشارك في حفل توقيع الإعلان الدستوري بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 09:00 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لدى وصوله الخرطوم. (خارجية الوفاق عبر فيسبوك)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مشاركة المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي يجرى اليوم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

وكتبت خارجية الوفاق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «سيالة يشارك في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالخرطوم بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية».

ووقّع قادة الجيش بالسودان وحركة الاحتجاج في 17 يوليو «إعلانًا سياسيًا» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا، قبل أن يتوصلوا لاتفاق دستوري مكمل سيتم التوقيع عليه اليوم السبت.

تجمع المهنيين يرشح مسؤولا سابقا بالأمم المتحدة لمنصب رئيس الوزراء في السودان

ويخوّل الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه رسميًا حركة الاحتجاج اختيار رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية.

وكان البشير اختار العام الفائت حمدوك وزيرًا للمالية، لكنّ رجل الاقتصاد رفض عرض البشير لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة.

ويحمل حمدوك شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفق سيرة ذاتية له نشرتها الأمم المتحدة.

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لدى وصوله الخرطوم. (خارجية الوفاق عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
البعثة الأممية ترحب بانخفاض العنف في طرابلس.. وترصد انتهاكات الهدنة
ليبيا
نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي جديد لاختيار جنس المولود