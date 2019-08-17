سيالة يشارك في حفل توقيع الإعلان الدستوري بالسودان

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لدى وصوله الخرطوم. (خارجية الوفاق عبر فيسبوك)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مشاركة المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالعاصمة السودانية الخرطوم الذي يجرى اليوم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.

وكتبت خارجية الوفاق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «سيالة يشارك في حفل التوقيع على الإعلان الدستوري بالخرطوم بناء على دعوة رسمية من الخارجية السودانية».

ووقّع قادة الجيش بالسودان وحركة الاحتجاج في 17 يوليو «إعلانًا سياسيًا» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا، قبل أن يتوصلوا لاتفاق دستوري مكمل سيتم التوقيع عليه اليوم السبت.

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ويخوّل الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه رسميًا حركة الاحتجاج اختيار رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية.

وكان البشير اختار العام الفائت حمدوك وزيرًا للمالية، لكنّ رجل الاقتصاد رفض عرض البشير لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة.

ويحمل حمدوك شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفق سيرة ذاتية له نشرتها الأمم المتحدة.

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لدى وصوله الخرطوم. (خارجية الوفاق عبر فيسبوك)