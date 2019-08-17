الهيئة العامة للموارد المائية تعلن بدء دخول المياه التدريجي لطرابلس

الهيئة العامة للموارد المائية تعلن «بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس بمعدل تدفق (200,000) متر مكعب في اليوم مع إستمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه»، وفقًا لمانشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».