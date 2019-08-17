المشير حفتر يجتمع برئيس شركة الخليج للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 12:03 صباحا

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان.

وقال المكتب الإعلامي للشركة الجمعة إن رئيس لجنة الادارة«طمئن المشير على سير العمل بكل جد بجميع الحقول والمواقع بفضل تأمين القوات المسلحة وحمايتها المستمرة».

وأكد بن شتوان على «استمرار دعم وتأييد شركة الخليج العربى للنفط للقيادة العامة فى مجهودها لتحرير الوطن من أيدي التطرف والفساد وإعادة الأمن والأمان والاستقرار فى كافة أرجاء
الوطن».

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يذكر أن شركة الخليج العربي للنفط شركة نفط ليبية يقع مقرها في بنغازي  تعمل في البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره، تأسست عام 1979 وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط..

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