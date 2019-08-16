بلدية طرابلس توقع مذكرة مع المشروع الخيري لإعادة تدوير المخلفات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 10:50 مساء
صورة نشرتها صفحة بلدية طرابلس على فيسبوك نقلا عن صفحة المشروع الخيري لإعادة التدوير

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الجمعة، توقيع «مذكرة تفاهم واتفاق» بين «البلدية» و«المشروع الخيري لإعادة التدوير»، لدعم برامج إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة.

من جانبه، قدم المشروع الخيري لإعادة التدوير، الشكر لكل من العميد المهندس عبد الرؤف بيت المال، والدكتورة أنعام التركي، عضوا المجلس البلدي المسؤول عن الملف البيئي، لمساهمتهما في تفعيل البرنامج، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لبلدية طرابلس المركز على «فيسبوك».

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يذكر أن بلدية طرابلس المركز أعلنت أنها جمعت ونقلت حوالي 550 طن مخلفات طوال أيام العيد، من جلود وبقايا مخلفات الأضاحي، وتم نقل جميعها إلى المكبات لعدم وجود من يحتاجونها، مؤكدة أنه «كان من الممكن الاستفادة منها من قبل المهتمين مجانا، ولكن لم يتم التواصل أو يأتي أي أحد لمقر البلدية، مما جعلنا نضطر لنقلها إلى مكب القمامة».

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